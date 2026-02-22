Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini Dubai turuna çıkaran Akalın, her zaman olduğu gibi hem lüks seçimleri hem de samimi açıklamalarıyla magazin gündeminin zirvesine oturdu.

"ISTAKOZ GİBİ OLDUM" DEDİ, YÜZÜĞÜ OLAY OLDU

Tatilin gündüz safhasında şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkaran Akalın, paylaştığı selfie'ye "Istakoz gibi oldum ya" notunu düştü.

Ancak takipçilerinin dikkati Akalın'ın kızaran teninden ziyade, parmağındaki devasa tektaş yüzüğe kaydı. Sosyal medyada "Güneşten daha çok parlıyor" yorumları yapılan yüzüğün büyüklüğü, kısa sürede viral oldu.

BURJ KHALİFA KARŞISINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Gündüz güneşlenen Akalın, gece ise Dubai'nin ikonik manzaralarının keyfini sürdü. Ünlü şarkıcı dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa önünde gerçekleşen muazzam lazer ve ışık gösterilerini takipçileriyle paylaştı.

Akalın, kızı Hira ile birlikte şehrin modern mimarisi ve gökdelenleri eşliğinde Dubai akşamlarını da keşfetti.

Sık sık Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesiyle bilinen ünlü sanatçı, bu tatilinde de Dubai'nin en prestijli noktalarından biri olan Emaar bölgesini tercih etti. Hem dinlenen hem de alışverişin kalbinde vakit geçiren Akalın'ın tatilinden yeni kareler gelmeye devam ediyor.