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Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya
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Beklenmedik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, şimdi de kiracısıyla yaşadığı sorun sebebiyle adından söz ettirdi. Akalın Etiler'deki evinde 5 bin TL'ye oturan kiracısını hedef göstererek, "Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya." paylaşımında bulundu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etti. Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcı "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek durumu eleştirdi.

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

"BU EVLERİ SİZ BEDAVA OTURUN DİYE ALMADIK"

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

EVİ 1 SENE BOYUNCA ÜCRET ALMADAN ÖĞRENCİYE VERECEK

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene," şeklinde bir yorumda bulundu. Canlı yayında kiracı hakkında konuşmasının ardından, kiracının emlakçıya giderek "Zam yapacaktım, vazgeçtim" dediğini ekledi. Avukatını devreye soktuğunu belirten Akalın, ne yaptıysa sorunu çözemedi.

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Demet Akalın Magazin kiracı Emlak Yaşam

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Yorumlar (6)

Mahmutabla:

Bunun kiracısı da Acun'un Hamdi Bey'i gibi. Hiç ortalıkta görünmüyor

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Alparslan Emen:

Daha beter ol inşallah.

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ismail bey :

Devlet sorunları çözemeyince, birileri çözer... Sonra kızmak yok...

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Demir Acer:

Hani bunun kocasi iflas etmişti nerden cikti bu evler kiracılar şimdi)))

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Osmanlı evladı:

Ey Alalhim sen bu mülkü niye yanliş insanlara zalimlere veriyorsun.nedir bu kiracilarin zalim ev sahiplerinden cektiği..Allahbsenide kiraci duruma düşursun inşallah .bak mustafa sandala oda kiraci .Eviniz var diye niye bu zalimliği yapiyorsunuz.neden fahiş zam yapiyorsunuz ya ..

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