Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etti. Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcı "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek durumu eleştirdi.

"BU EVLERİ SİZ BEDAVA OTURUN DİYE ALMADIK"

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

EVİ 1 SENE BOYUNCA ÜCRET ALMADAN ÖĞRENCİYE VERECEK

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene," şeklinde bir yorumda bulundu. Canlı yayında kiracı hakkında konuşmasının ardından, kiracının emlakçıya giderek "Zam yapacaktım, vazgeçtim" dediğini ekledi. Avukatını devreye soktuğunu belirten Akalın, ne yaptıysa sorunu çözemedi.