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Demet Akalın'dan Hadise'ye "Narin" tepkisi

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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da öldürülen Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyleyen Hadise'ye en sert tepki Demet Akalın'dan geldi.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına şarkıcı Hadise damga vurdu. Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için şarkı seslendirdi.

HADİSE, NARİN İÇİN "SIFIR TOLERANS" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Hadise, vahşice katledilen Narin için, "Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. Hadise'nin tercihi tartışmalara neden oldu. Ünlü şarkıcı destek verenler de olurken, ağırlıklı olarak tepki geldi.

DEMET AKALIN: KUSACAĞIM

Hadise'ye en sert tepkiyi ise şarkıcı Demet Akalın gösterdi. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusacağım." dedi.

Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi

Demet Akalın'dan Hadise'ye
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSMMM:

SEN ÇOK FARKLISIN SANKİ

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPerwer:

Ya Buda her halta balıklama atliyor, ne olduğu belli olmayan srtk

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıYakup Aktemur:

Kendisi daha beter

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

yırtık dondan cikti

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKralçıplak:

Gündem de kalmak prim yapmak istiyorlar ama kendilerini rezil ediyorlar bunlarda sözde sanatçı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKralçıplak:

İkisi de birbirinden beter

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Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

Napsin gündem olmak için başka saçmalık bulamayınca,ee çıplaklık desen Gülşen ne varsa hepsini denedi, ona bu elim olayı bu alakasız hattı tiksindirici bir şekilde kendince gündem olmaya gayret etti

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