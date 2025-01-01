Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına şarkıcı Hadise damga vurdu. Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için şarkı seslendirdi.

HADİSE, NARİN İÇİN "SIFIR TOLERANS" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Hadise, vahşice katledilen Narin için, "Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. Hadise'nin tercihi tartışmalara neden oldu. Ünlü şarkıcı destek verenler de olurken, ağırlıklı olarak tepki geldi.

DEMET AKALIN: KUSACAĞIM

Hadise'ye en sert tepkiyi ise şarkıcı Demet Akalın gösterdi. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusacağım." dedi.