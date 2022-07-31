Deha "piyasada bizi çekemeyenler var" Yaz sezonunda konserden konsere koşarak rekorlar kıran ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de düzenlenen Happy Hour'da sahne aldı. Yaz sezonunda konserden konsere koşarak rekorlar kıran ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de düzenlenen Happy Hour'da sahne aldı. Çeşme'den Bodruma gelirken yolda aracı bozulan Bilimlier, konsere yarım saat geç çıktı. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveninden özür dileyerek programına başlayan Başarılı şarkıcı "Yolda gelirken aracım bozuldu, geçen başka araç isteyerek onunla buraya geldim. Nazara geldik sanırım bu piyasada bizi çekemeyenler var" dedi. Geç başladığı konserini uzatıp, yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Deha Bilimlier, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı. Öte yandan Deha Bilimlier'i dinlemeye gelenler arasında Yeliz Yeşilmen'de vardı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Magazin Tragger Bodrum Çeşme Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Deha 'piyasada bizi çekemeyenler var' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.