Defne samyeli hakkında şok karar! Site yönetimi mahkemeye başvurdu

Güncelleme:
Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Şişli'de kiracı olarak oturduğu rezidansın yönetimiyle apartman giderleri nedeniyle mahkemelik oldu. Site yönetimi, Samyeli'nin 94 bin 937 lira 96 kuruşluk borcunu ödemediğini iddia ederek icra takibi başlattı. Samyeli'nin itirazı sonrası süreç durdu, ancak uzlaşma sağlanamayınca yönetim "itirazın iptali" ve %20 kötü niyet tazminatı talebiyle dava açtı.

Ünlü isim Defne Samyeli, Şişli'de kiracı olarak yaşadığı rezidansın yönetimiyle apartman giderleri nedeniyle mahkemelik oldu.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşınan dosyaya göre site yönetimi, Samyeli'nin 94 bin 937 lira 96 kuruşluk ortak alan gideri ve bağımsız bölüm kullanım bedelini ödemediğini iddia etti. Bunun üzerine yönetim, İstanbul 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ünlü sunucu hakkında icra takibi başlattı.

UZLAŞMAYA VARAMADILAR

Samyeli'nin itirazı üzerine takip durduruldu. Taraflar, arabuluculuk görüşmesinde uzlaşmaya varamayınca yönetim, "itirazın iptali" ve en az %20 oranında kötü niyet tazminatı (icra inkâr tazminatı) talebiyle dava açtı.

Hürriyet'in haberine göre favaya yanıt veren Defne Samyeli'nin avukatı Şenay Şık, müvekkilinin site yönetimine herhangi bir borcu olmadığını savundu. Şık, yönetimin Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek davanın reddini istedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
