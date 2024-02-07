Defne Joy Foster neden öldü?
Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni merak konusu oldu. Foster, genç yaşta hayatını kaybetmişti. Peki, Defne Joy Foster neden öldü?
2011 yılında evinde ölü bulunan Defne Joy Foster'ın ölüm nedenli hala bilinmiyor. Birçok kişi Foster'ın neden öldüğünü araştırıyor. Sihirli Annem dizisinde Eda karakteriyle tanıdığımız Defne Joy Foster neden öldü? Detaylar haberimizde...
DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?
Defne Joy Nayman Foster Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ. Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu.Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Foster, annesiyle kaldı.Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi. İlk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı. Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu. 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.
Oyunculuk
- 1997: Ruhsar Konuk Oyuncu
- 2000: Beyaz Yalanlar Yardımcı Oyuncu
- 2000: Dadı Yardımcı Oyuncu
- 2003: Sihirli Annem Eda
- 2006: Selena Pandora
- 2007: Hayal ve Gerçek Yardımcı Oyuncu
Sunuculuk
- Çeyiz Show
- Çat Kapı
- Bir İş İçin Lazım
- NTV Yeşil Ekran
- Uzman Avı
- Zula
Yarışma
- 2002 : Altıncı His (Takım kaptanı)
- 2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)