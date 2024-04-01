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Davut Güloğlu Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama Yaptı

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Davut Güloğlu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlerine teşekkür etti.

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Düzce'mizin Değerli Halkı, Geçtiğimiz seçim sürecinde, sizlerin desteği ve katılımıyla demokrasimizi bir kez daha güçlü bir şekilde yaşattık. Ancak seçimler esnasında, dikkatimizi çeken bazı şaibeli işlemler tespit ettik.

Bu durumlar üzerine detaylı incelemeler yapmakta ve gereken her adımı atmaktayız. Oy, her bir vatandaşımızın en kutsal hakkı ve en değerli emanetidir. Biz, siz değerli Düzceli hemşehrilerimizin oylarını, namusumuz olarak görüyor ve bu namusu koruma konusunda sonuna kadar kararlıyız.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sabır ve destek için sizlere en derin teşekkürlerimizi sunarız. Hak, hukuk ve adalet adına yürüttüğümüz bu mücadelede sizlerin güveni bizim en büyük gücümüzdür. Oy namustur ve biz bu namusu her koşulda korumaya ant içtik.

Gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve adalete olan inancımızla, hep birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğimize inanıyoruz.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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