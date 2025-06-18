Davut Güloğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Şarkıcı Davut Güloğlu, bu kez sahneye bir konser için değil, kızı Şeyma Su Gül'ün mezuniyet töreni için çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Şeyma Su'nun gurur dolu anlarına tanıklık eden Güloğlu, hem kızıyla duygusal anlar yaşadı hem de törende müzikleriyle unutulmaz bir atmosfer yarattı.

CÜBBE GİYDİ, KEP TAKTI, SAHNEYE ÇIKTI

Törene özel olarak katılan Davut Güloğlu, sahnede yalnızca bir baba olarak değil, aynı zamanda sanatçı kimliğiyle de yer aldı. Kızının mezuniyet cübbesini giyen ve kepini takarak poz veren Güloğlu, bu sembolik jestiyle izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı. Ardından sahneye çıkarak seslendirdiği parçalarla hem öğrencileri hem de velileri coşturdu.