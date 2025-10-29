David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

Ünlü Türk oyuncu Hande Erçel ve İngiliz futbolunun efsanevi ismi David Beckham, ortak bir projede buluştu. İki yıldız isim, Katar'ın çektiği bir reklam filminde kamera karşısına geçti.

REKLAM FİLMİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Çekimleri tamamlanan ve yakında yayımlanması beklenen reklam filmi, iki farklı alanda dünya çapında tanınan bu isimleri bir araya getirerek dikkat çekti. Projenin içeriği hakkında detaylar henüz paylaşılmadı.