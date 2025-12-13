Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı
'Diriliş Ertuğrul' ve 'Peri Masalı' gibi yapımlardaki rolleriyle adından söz ettiren Burcu Kıratlı, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Mini göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Kıratlı'ya hayranları yoğun ilgi gösterdi ve mesaj yağdırdı.
'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Hatun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, son paylaşımıyla tekrar gündeme oturdu.
Dantel detaylı ve mini göğüs dekolteli elbisesiyle adeta tüm dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, takipçileri kendilerini tutamayarak Kıratlı'ya mesaj yağdırdı. Oyuncunun zarif duruşu ve şıklığı, geniş yankı uyandırdı.