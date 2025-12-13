Haberler

Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Peri Masalı' gibi yapımlardaki rolleriyle adından söz ettiren Burcu Kıratlı, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Mini göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Kıratlı'ya hayranları yoğun ilgi gösterdi ve mesaj yağdırdı.

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Hatun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, son paylaşımıyla tekrar gündeme oturdu.

Dantel detaylı ve mini göğüs dekolteli elbisesiyle adeta tüm dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, takipçileri kendilerini tutamayarak Kıratlı'ya mesaj yağdırdı. Oyuncunun zarif duruşu ve şıklığı, geniş yankı uyandırdı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

magazin.com veya tiktok.com olmalıydı bu site.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Evet.Baktım bir daha baktım.olmadı iki kez daha baktım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
title