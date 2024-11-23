Üye Girişi
Haberler

Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok

Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını açıkladı. YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve uzun bir süredir YouTube'a içerik üretmeyen Danla Bilic, ''Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok'' dedi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir YouTube'a ara vermişti. Şimdilerde sadece sosyal medyada aktif olan ünlü fenomen, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

''GÜZELLİK ALGIM DEĞİŞTİ''

Hülya Avşar'In ''YouTube'u neden bıraktın?'' sorusuna yanıt veren Danla Bilic, "Keyif almamaya başladım. Şimdi de kısa kısa şeyler üretmeye başladım. Youtube'a hiçbir üretmiyorum. Doydum ben. Parasına da doydum. İlk baştaki enerjim de yok. Büyüdüm artık 30 oldum. O zaman nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir de hala ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir anda kilo aldım. Hiç umurumda değildi. Güzellik algım değişti. Onlar da etkiledi o zaman komiklik kalmadı." dedi.

''O KANALI HEMEN KAPATIYORSUN''

YouTube'a ilk videosunu attığında ailesinin tepkisini anlatan ünlü fenomen, "Ailem ilk başta ne yapıyorsun dediler. Babam bir mesaj attı 'O kanalı hemen kapatıyorsun.' Babamın tek derdi okumamdı. Normalde babama hayır demem ve inat ettim. Bir süre sonra iş aferin kızıma döndü" sözlerine yer verdi.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKml Acr:

Paraya doymuş muş:) ziyaaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.