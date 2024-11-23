Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir YouTube'a ara vermişti. Şimdilerde sadece sosyal medyada aktif olan ünlü fenomen, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

''GÜZELLİK ALGIM DEĞİŞTİ''

Hülya Avşar'In ''YouTube'u neden bıraktın?'' sorusuna yanıt veren Danla Bilic, "Keyif almamaya başladım. Şimdi de kısa kısa şeyler üretmeye başladım. Youtube'a hiçbir üretmiyorum. Doydum ben. Parasına da doydum. İlk baştaki enerjim de yok. Büyüdüm artık 30 oldum. O zaman nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir de hala ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir anda kilo aldım. Hiç umurumda değildi. Güzellik algım değişti. Onlar da etkiledi o zaman komiklik kalmadı." dedi.

''O KANALI HEMEN KAPATIYORSUN''

YouTube'a ilk videosunu attığında ailesinin tepkisini anlatan ünlü fenomen, "Ailem ilk başta ne yapıyorsun dediler. Babam bir mesaj attı 'O kanalı hemen kapatıyorsun.' Babamın tek derdi okumamdı. Normalde babama hayır demem ve inat ettim. Bir süre sonra iş aferin kızıma döndü" sözlerine yer verdi.