Danla Biliç'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin ne ceza aldı? Berk Çetin kaç ay hapis cezası aldı hapis yatacak mı?

Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin'in yargılandığı dava, magazin gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Berk Çetin'e hangi suçlamalar yöneltildi, ne kadar hapis cezası verildi ve bu ceza infaz edilecek mi? Şiddet iddiaları, taciz ve darp olayları sonrası mahkeme tarafından alınan karar, hem Danla Biliç'in takipçilerini hem de hukuk gündemini yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DANLA BİLİÇ'E ŞİDDET UYGULAYAN ESKİ SEVGİLİSİ BERK ÇETİN NE CEZA ALDI?

Berk Çetin, Danla Bilic'e karşı gerçekleştirdiği fiziksel saldırı ve taciz iddiaları kapsamında yargılandı. İlk celsede mahkeme, Çetin'i "Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu durum, Çetin'in cezanın kesinleştiği anlamına gelmediği, belirli şartlar yerine getirilirse hapis yatmayabileceği anlamına geliyor.

BERK ÇETİN'E KAÇ AY HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Mahkeme, Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yani ceza kesin olarak infaz edilmeyecek, belirlenen şartlar çerçevesinde erteleme uygulanacak.

BERK ÇETİN HAPİS YATACAK MI?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle Berk Çetin'in şu an için cezasını yatması söz konusu değil. Mahkeme, belirlenen şartlar yerine getirilirse cezanın infazı ertelenmiş olacak.

BERK ÇETİN KİMDİR?

Berk Çetin, 1992 İstanbul doğumlu bir isimdir. Jokeylik kariyeriyle tanınan Çetin, atlı binicilik alanında faaliyet göstermekte ve Bor Binicilik Kulübü'nde çeşitli müsabakalara katılmaktadır. Eğitimini Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde tamamlayan Çetin, özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır. Sosyal medyada da tanınan Çetin, Danla Bilic ile Ocak 2025'te sona eren ilişkisi sonrasında yaşanan şiddet ve taciz iddialarıyla gündeme gelmiştir.