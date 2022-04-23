Daha önce 'Saldırgan köpekleri zehirleyin' diyen Yıldız Tilbe, bu sefer de kedisinin tüylerine kına yaktı

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından hayvanlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle günlerce tepki çeken Tilbe, bu sefer de benzer bir paylaşımla gündeme geldi.

"SALDIRGAN HAYVANLAR ZEHİRLENSİN"

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokak köpekleri ilgili "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullandı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

KEDİSİNİN TÜYLERİNE KINA YAKTI

Bu sözlerinden dolayı konuşulmaya devam eden Yıldız Tilbe, bu sefer de evinde beslediği kedisinin tüylerine kına yaktı. "Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak" diyen sanatçı, peş peşe kedisinin fotoğraflarını paylaştı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Kısa sürede tepkilerin odağı olan şarkıcı, eleştirilere de şu sözlerle cevap verdi: "Fikir ayrılığı olan yerde insanlar hakaret etmezler, 'ben öyle değil şöyle düşünüyorum' derler. Herkesin fikri kendini bağlar. Ortak noktalarda aynı düşünülür veya düşünülmez. Küfür ve hakaretle değişse aynı anda küfreder dünyayı değiştirirdik. Psikolojik sorunlarım yok Allah'a şükür. Sorunlarımın psikoloji var farklı farklı."