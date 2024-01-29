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CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu

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Dünyaca ünlü şef CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, vücudundaki yaralar ve kızaran gözleriyle sevenlerini korkuttu. Sevilen fenomene ne olduğu ise merak konusu oldu.

Yayınladığı yemek videolarıyla Instagram'da 54,6 milyon takipçiye ulaşan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son videosu sevenlerini korkuttu. Paylaşımında takipçilerine içinde döken Özdemir'in vücudundaki yara izleri dikkat çekti.

"HER GÜN BİR KÖŞEDE CANIM YANIYOR"

Daha önce babasıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle davalık olan Burak Özdemir, Instagram hesabından vücudundaki yara izlerini ve kızaran gözünü göstererek şu ifadeleri ekledi: "Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Ya Rab... Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor. Sırtım bıçak izi dolu. Vefasızlıklar, hainlikler... Her gün bir köşede canım yanıyor ya Rab. Sen alsan beni huzuruna. Tam insan dergah ilahiye secde etse var ya... Kainatta her şeyi idare eden Allah seni muhataba almış dertleşiyorsa... Başka bir insanın kabine hangi siklet ağırlık verebilir ondan sonra." CZN Burak'ın "En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla yayınladığı videoya "Sana ne oldu?", "Bu yaralar ne? ve "Bu videoyu izledikten sonra mümkün değil" yorumları yapıldı.

CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu

CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu

CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (1)

Vatan Daş:

Ne istiyorsunuz şu çocuktan yazık yaa.

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