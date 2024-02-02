Üye Girişi
Haberler

Cüneyt Özdemir'in belgeseli 'Seks Satar' sosyal medyada gündem oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye'nin cinsellikle imtihanının renkli tarihini anlatan Cüneyt Özdemir'in belgeseli 'Seks Satar' sosyal medyada gündem oldu. Belgeselde Onlyfans'e dair bilgiler ve Yeşilçam'da seks furyasına dair konuşan isimlerin açıklamaları yer aldı.

Türkiye'nin cinsellikle imtihanının renkli tarihini anlatan Cüneyt Özdemir'in belgeseli "Seks Satar" sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde yasaklanan Onlyfans'e dair bilgiler de belgeselde yer aldı.

Müstehcen paylaşımlar gerekçesiyle hakkında dava açılıp beraat eden Merve Taşkın da belgeselde "Onlyfans'te iki türlü hesap oluşturulabilir birisi tamamen üyelik üzerine atıyorum mesela 10 dolar aylık 10 dolar veriyorlar ve ana sayfanı o parayı verdikten sonra görebiliyor" dedi.

Yeşilçam'da seks furyasına dair konuşan isimlerin anlattıkları da belgeselde öne çıktı. Efsane oyuncu Nuri Alço "Tabii ki oynayan sanatçılar belli sanatçılar para yok çalışmak mecburiyetinde mecbur kalanlar çektiler o zamanlar gerçekten aileleri bitirdi, her şeyi bitirdi maalesef sinemaya karşı bir soğukluk girdi bunu görünce sinemayı canlandırmak için ne yapmak gerekiyor bir soğukluk girdi..." dedi.

Ekran Alıntısı

Gazoz konusuna da değinen Nuri Alço "Her türlü tehlikeyi gösteren mesajlı filmleri çektim Allah'a şükür ve böyle bir şey olsa bir sürü de genç kızımızı bu hayattan kurtardık sayemde kurtuldular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Cüneyt Özdemir Türkiye Belgesel Sinema Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oğuz Erge kimdir? Taksici Oğuz Erge öldü mü? 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu? E devlet şifremi unuttum, yeniden nasıl alırım? E-Devlet şifresi nasıl yenilenir? E devlet şifremi değiştir! İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir? İlk buluşmada ne yapılır? İltifat sözleri: Sevgiliye iltifat sözleri, etkileyici iltifat sözleri, güzel iltifat sözleri nelerdir? Söylenecek en iyi iltifat sözleri! Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Gaziantep'te gezilecek mekanlar listesi! Brezilya vize istiyor mu? Brezilya'ya vizesiz gidilir mi? Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları! Zeka soruları zor! 16 Mart hangi burç? Doğum günü 16 Mart olanların burcu nedir? 16 Mart yükselen burçları ve saatleri nedir? 16 Mart burç özellikleri neler? 14 Mart hangi burç? 14 Mart günü doğanların burcu ne? 14 Mart yükselen burçları nedir? 14 Mart burç özellikleri neler? 13 Mart hangi burç? 13 Mart günü doğanların burcu ne? 13 Mart yükselen burçları nedir? 13 Mart burç özellikleri neler? 12 Mart hangi burç? 12 Mart günü doğanların burcu ne? 12 Mart yükselen burçları nedir? 12 Mart burç özellikleri neler? 11 Mart hangi burç? 11 Mart günü doğanların burcu ne? 11 Mart yükselen burçları nedir? 11 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray KAP geldi mi, 2 Şubat Cuma?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title