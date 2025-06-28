Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti
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Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı. Eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Murat ile Kaan Cüreklibatır, usta ismin kabrine çiçek bırakıp dua etti. Kaan Cüreklibatır'ın "Baba ağaç gibidir, olmasa da gölgesi yeter" sözleri duygulandırdı. Arkın'ın "Atımın yanına gömülmek istedim ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim" vasiyeti de yeniden gündeme geldi.

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Türk sinemasının unutulmaz ismi için ailesi mezarı başında duygusal bir anma töreni gerçekleştirdi. Eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat ve Kaan Cüreklibatır, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabre çiçek bırakıp dua etti.

Oğlu Kaan Cüreklibatır, babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi, "Baba ağaç gibidir, olmasa da gölgesi yeter! Sanki hiç gitmemiş gibi; çiçeği, böceği, yıldızları, yağmuru, bahar çiçeklerini, meyve toplamayı, ekmeğin bereketini, anayı sevmeyi, yüzmeyi, top oynamayı yine beraber öğreniyoruz."

Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

VASİYETİ YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Atlara olan sevgisiyle tanınan Cüneyt Arkın, bir dönem katıldığı televizyon programında vasiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü sanatçı, en sevdiği atı olan Hasretim'in yanına gömülmeyi arzuladığını ancak yanlış anlaşılabileceği endişesiyle bu fikrinden vazgeçtiğini ifade etmişti. Arkın, "Beni anne babamın yanına gömün" diyerek son kararını bu şekilde belirtmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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