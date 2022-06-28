Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası Twitter'da adeta yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası ona ait

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VEFAT HABERİ SONRASI TWITTER ADETA YIKILDI

Ünlü aktörün vefat haberi milyonca hayranını derin bir üzüntüye boğarken, yapılan yorumlar ve paylaşılan mesajlar sosyal medya platformu Twitter'ı adeta salladı. Gündemdeki etiketlerin ilk 10 sırasını Cüneyt Arkın'ın sinemada canlandırdığı karakterler ve ünlü aktörle ilgili diğer etiketler kapladı.

CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER TT LİSTESİNE DAMGA VURDU

TT listesinde "Kara Murat", "Battal Gazi", "Öğretmen Kemal" ve "Dünyayı Kurtaran Adam" gibi Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı çok sayıda karakter yer alıyor. İşte o liste;