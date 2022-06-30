Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı - Haberler

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Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bugün son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde görüntü almak isteyen basın mensupları ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Arkın'ın tabutu başında görüntü almaya çalışan basın mensupları, kamera önüne geçen vatandaşlara "Arkaya geçin, yeter" diyerek tepki gösterdi.

Salı günü kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Cüneyt Arkın'ın ailesinin ve meslektaşlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş da Teşvikiye Camii'ne akın etti. Cüneyt Arkın'ın tabutu başında görüntü almaya çalışan basın mensupları, kameraların önüne geçen vatandaşlara tepki gösterdi. Gerilimin tırmandığı törende basın mensupları, "Biz burada çalışıyoruz. Bir açılın, geçin arkaya" diyerek bağırınca vatandaşlardan da tepki geldi.

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cüneyt Arkın Magazin Haberler

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