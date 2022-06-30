Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu İSTANBUL - Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, gelenlere de yemek ikram edildi. Geçtiğimiz gün 85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sinema oyuncusu ve Yeşilçam'ın jönlerinden Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta oyuncunun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda taziyeleri kabul etti. Taziye programına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Arkın'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan taziyede, gelenlere yemek ikram edildi. Cüneyt Arkın'ın hayranları ve dostları taziye programına yoğun ilgi gösterdi. Yemeğin ardından yapılan dua ile birlikte taziye programı sona erdi. İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Magazin Magazin Güncel Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.