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Cuma akşamının rakip dizilerine öpüşme sahneleri damga vurdu

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Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin son bölümlerinde başrollerin öpüşme sahneleri dikkat çekti. Ferit uzun süredir ayrı olduğu Seyran ile kavuşurken, diğer yanda da Fatih ile Doğa arasında beklenen yakınlaşma gerçekleşti.

Uzun süredir yayında olan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri, son bölümleriyle yine adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nda Diyar ile Seyran arasında kalan Ferit sonunda kararını verdi. Yüzüğünü çıkartıp yere fırlatan genç adam, Seyran'a olan aşkına daha fazla karşı gelemedi. Haftalardır beklenen kavuşmanın gerçekleşmesi, dizinin takipçilerini mutlu etti.

FATİH VE DOĞA YENİDEN BİRLİKTE OLACAK MI?

Kızılcık Şerbeti'nde ise işler iyice karıştı. Eşini terk edip annesinin evine dönen Doğa ile eski eşi Fatih öpüştü. Başkalarıyla evli olan ikiliyi yeni bölümlerde neler beklediği merak ediliyor.

Cuma akşamının rakip dizilerine öpüşme sahneleri damga vurdu
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Öpüşme sahneleri yasaklanmalı.

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Haber YorumlarıKenan Ertaş:

RTÜK başkanımız sözde AKP'li ve dindar :)

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Haber YorumlarıYalın Bulut:

İğrenç

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