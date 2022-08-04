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Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi

Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi

'Yargı' ve 'Aşk 101' gibi sevilen dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten 24 yaşındaki oyuncu Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlendi. İşte detaylar...

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Güzel oyuncu Ece Yüksel, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Ece Yüksel, Martin Wevers ile nişanladığını sosyal medyadan hayranlarına duyurmuştu.

Son olarak Yargı adlı dizide 'İnci' karakterine hayat veren Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturdu.

24 yaşındaki EceYüksel, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız" mesajını paylaştı.

Martin Wevers ve Ece Yüksel 4 Haziran'da nişanlanmıştı.

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Ailesi ilk başta oyuncu olmasını istemedi ancak onun isteğini görünce kendisini desteklediler. Ece Yüksel, Yargı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Aşk 101 adlı dizinin ikinci sezonu kadrosunda yer alan oyuncu Ece Yüksel, kısa sürede geniş çevrelerin dikkatini çekmiştir.

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