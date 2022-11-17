Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol Kuruluş Osman'a katıldı

Televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.

KURULUŞ OSMAN'A KATILDI

Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu. Özmol reyting rekorları kıran dize Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır. Alpaslan Özmol hiç evlenmemiştir.