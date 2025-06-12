Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor

Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
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Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya, ilk bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor. Çiftin bir kız çocuk beklediği öğrenilirken, Sibel Can'ın bu güzel haberle büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi.

Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın gözlerden uzak yaşam süren oğulları Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi! 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da sade ama şık bir törenle dünyaevine giren Engincan, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ SENELERDE KRİZ YAŞAMIŞLARDI

Uzun süredir magazin dünyasından uzak kalmayı tercih eden çift, evliliklerinin ilk yılında kısa süreli bir kriz yaşasa da bu süreci geride bıraktı. Her fırsatta uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Engincan ve Merve Ural çifti, şimdi hayatlarının en heyecanlı dönemini yaşıyor.

Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü çiftin ilk bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Torun haberiyle büyük mutluluk yaşayan Sibel Can'ın, özellikle kız torunu olacağı için heyecanını gizleyemediği konuşuluyor. Aileye yakın kaynaklar, sevincini ailesiyle paylaşan Sibel Can'ın duygusal anlar yaşadığını ve hazırlıklara şimdiden başladığını aktardı. Genç çiftin ise doğum için gün saydığı ve kızlarını sağlıkla kucaklarına almayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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