Çılgın Dondurmacı'nın, Arap müşterisinin kocası tarafından vurulduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Müşterileriyle yaptığı dans videolarıyla ünlenen "Çılgın Dondurmacı" adlı fenomenin, beraber dans ettiği Arap kadının kocası tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaştığı dans videoları ile ünlenen "Çılgın Dondurmacı" Mehmet Dinç, dans ettiği Arap bir kadının kocası tarafından vurulduğu iddia edildi. İddia birçok haber sitesinde yer buldu.

"ALLAH RAHMET EYLESİN" YORUMLARI YAPILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" yorumunu yaptı. İddialar üzerine bir takipçisi Mehmet Dinç'e Instagram'dan mesaj attı.

"YALAN HABER"

Kullanıcı Mehmet Dinç'in "Yalan haber, benim bile haberim yok" yazdığı mesajını "Çılgın dondurmacı iyiymiş arkadaşlar" notuyla paylaştı.

14 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Çılgın Dondurmacı'nın sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımlarına baktığımızda 14 saat önce video yayınladığı görülüyor. İddialar ise paylaşımdan 7 saat önce ortaya atılmış.