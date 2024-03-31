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Çiğdem Batur: Londra'da Yaşamak Benim İçin Huzur

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Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, " Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur.

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Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi ordayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli.

Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik." dedi.

Son dönemde oyuncuların yurt dışına yatırım yapmalarını da değerlendiren Çiğdem Batur, "Londra'ya çok fazla gelen var. Herkes bir B planı olarak İngiltere'yi düşünüyor. Mesafe olarak da rahat.

Bence emeğimizin karşılığını da orda buraya kıyasla çok daha fazla alıyoruz. Ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum aslında.

Düzce'liyim ben ailem orda. Orda da bir sürü bağ bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz." diyerek güldü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Çiğdem Batur Türkiye Londra Magazin Yaşam Güncel Haberler

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