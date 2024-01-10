CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı için Erdal Beşikçioğlu düşünülüyor

CHP, Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı için tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu düşünüyor.

CHP MYK'den geçen karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacak.

MYK kararı bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısında görüşülecek ve karara bağlanacak.

Bu arada Erdal Beşikçioğlu'nun gün içinde CHP Genel Merkezi'ne gelerek, parti yönetimi ile görüştüğü öğrenildi.

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Işık'ın paylaşımı şöyle:

"Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, "CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım" dedi. Amirim hayırlı olsun dedim."