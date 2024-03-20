CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını sıraladı.

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:

Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

2016 Model A4 Audi Marka Otomobil