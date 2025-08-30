Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Medya sektörü geçtiğimiz haftadan bu yana ardı ardına gelen ifşalarla gündemde. Fotoğrafçılarla başlayan ifşa zinciri kısa sürede ünlü oyunculardan yönetmenlere, iş insanlarından set çalışanlarına kadar yayıldı. Kadın sanatçıların geçmişte yaşadıkları taciz olaylarını birer birer dile getirmesiyle gündeme yeni isimler dahil oldu. Bu süreçte kimi ünlüler iddialara yanıt verirken kimileri sessiz kaldı.

Son olarak, "Akasya Durağı" dizisindeki Osman Ağa karakteriyle tanınan oyuncu Cezmi Baskın hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"ASANSÖRDE TACİZ ETTİ, GECE BOYU ARADI"

Set çalışanı Fazilet Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Onat, "Bizum Hoca" filminin Ankara galası sırasında yaşandığını iddia ettiği olayı şu sözlerle anlattı: İfşa ediyorum...Uzun zamandır düşünüyorum...Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni farkettim.Şu son hareketle ...Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz.Bu adam yani Cezmi Baskın beni "Bizum Hoca"filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

"PR SORUMLUSU VE GAZETECİ BENİ SUÇLADI"

Fazilet Onat, telefon tacizi sırasında yaşadıklarına tanık olanların bile kendisini suçladığını öne sürdü, "Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan Pr sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. "

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI DA ALMADIM"

Onat ayrıca film için yaptığı çalışmaların bedelinin de ödenmediğini belirtti, "Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir."