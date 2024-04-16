Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Romantik Kutlama

Ceyda Düvenci ünlü radyocu Güçlü Mete'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Beraberliklerini aşk haberleri çıktıktan sonra sosyal medyadan da ilan eden çiftten Güçlü Mete, 46 yaşına giren sevgilisinin yaş gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı.

Güçlü Mete sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp altına "Yaşamın bir mucizesi… 16 Nisan'da ailesine, bu sene de benim hayatıma Ceyda doğar… Nice mutlu yaşlara sevgilim??" yazdı. Ceyda Düvenci de Mete'ye "Seni çok seviyorum" karşılığını verdi. Çifte tebrik mesajları yağdı.