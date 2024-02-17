Ceyda Düvenci ve Göksel'den düet açıklaması

Ceyda Düvenci, Göksel Kibariye için yaptığı yorum üzerine "düet ister misin?" diye sorunca da Göksel'den "Bayıla bayıla" yanıtını aldı.

AŞK ACISI ARTIK LÜKS KALDI

Göksel, içinde bulunduğumuz dönem için "Hepimizin hayatını çok fazla zorlayan şeylerle mücadele etmeye başladık. Aşk acısı lüks kaldı" derken,"Bugünkü aklım olsaydı üniversiteyi bitirirdim.

O zaman için böyle bir karar vermem gerekliydi ve müziği seçtim" itirafında da bulundu. Göksel, Boğaziçi Felsefe'de okurken, müzik kariyeri için okulunu bırakmıştı.

CEYDA DÜVENCİ: İLK AŞK EN GÜZELİ DEĞİL

Göksel, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'ye "albüm kayıtlarımızda ilk okumamız her zaman çok güzel oluyor, sonrasında aynı şarkıyı defalarca okuyoruz ama, en güzeli ilk okumamız" yorumunu yaptı.

Ardından da Ceyda Düvenci'ye "İlk aşk en güzeli mi?" diye sordu. Ceyda Düvenci soruyu "Bu yaşımızdan bakınca ilk aşk en güzeli değil. İlk aşk, o yaşta orada güzel, ama şimdi buradan bakınca değil.

O zaman güzelmiş, şimdi aynı şeyi yaşasaydım aynı yükseklikte ve o kadar hakkını vererek yaşar mıydım, hayır sanki..." diyerek yanıt verdi.