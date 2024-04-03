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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi ortaya çıktı

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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geçen sene boşanmıştı.

Şakrak'ın 'Maviye Sürgün' dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği iddia edildi.

Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında...

"BÜLENT ŞAKRAK'LA 4 AYDIR BİRLİKTEYİZ"

Söylentilerin ardından Esra Akpınar, 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Maviye Sürgün Bülent Şakrak Ceyda Düvenci Magazin Güncel Haberler

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