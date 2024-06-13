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Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi

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Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk yapan Ceyda Düvenci, ödül almak için sahneye çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularına "En az konuşana ödül" deyince ortalık gerildi. Konuşmak istemeyen ekip, mikrofonu elden ele uzatarak sessiz kaldı.

Son zamanlarda yer aldığı projelerin yanı sıra girdiği polemiklerle dikkat çeken Ceyda Düvenci, Kıbrıs'ta düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yaptı. Törene, Düvenci ve Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

"EN AZ KONUŞANA ÖDÜL VERECEĞİZ"

Düvenci, ödül almak için sahneye çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularına , "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince ortam bir anda gerildi. O esnada elinde mikrofon olan Atakan Çelik "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun" diyerek mikrofonu yanındaki arkadaşına verdi. Mikrofonu elden ele uzatan ekip, hiçbir açıklama yapmadan mikrofonu Düvenci'ye verdi.

Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi

DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Ortamın gerilmesiyle ne yapacağını şaşıran Düvenci ise "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" dedi. Ancak ekip ödülünü aldıktan sonra sahneden indi.

Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Ceyda Düvenci Kıbrıs Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Can null:

Uçan tekme atmış ekip helal olsun

15
1
yanıtYanıtla
Ömer Mayda:

Bununla ilgili skeç gelir

4
0
yanıtYanıtla
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