Ceyda Düvenci Doğum Günü İçin Ne İstedi?

16 Nisan'da 45. yaşına girmeye hazırlanan oyuncu Ceyda Düvenci, kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesaplarından yaptı.

Instagram hesabından takipçilerine şöyle seslendi: "Doğum günü çocuğu olmama 8 gün kaldı. İlk kez sizden hediyemi istiyorum. Bu yıl, doğum günümde hediyeleriniz yerine desteğinizi Cerebral Palsy'li çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşalım istedim. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım. Bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder"

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