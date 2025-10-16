Haberler

Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Yıllardır sahnede cesur ve iddialı kıyafetleriyle gündem olan Gülşen, bu kez bambaşka bir imajla sahneye çıktı. Zorlu PSM'de verdiği konserde siyah bir takım elbise giyen ünlü şarkıcı, sade ama güçlü tarzıyla herkesi şaşırttı.

Türk pop müziğinin en iddialı isimlerinden Gülşen, Zorlu PSM sahnesinde bu kez bambaşka bir imajla izleyicilerin karşısına çıktı. Yıllardır cesur ve dikkat çekici sahne kostümleriyle gündem olan sanatçı, bu kez klasik siyah bir takım elbise tercih etti. Sahneye alışılmışın dışında, sade ama güçlü bir tarzla çıkan Gülşen, tarzıyla büyük alkış topladı.

CESURDAN ZARİFE: GÜLŞEN'İN YENİ TARZI

Klasik beyaz gömlek ve siyah kravatla tamamladığı takım elbisesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, maskülen ama zarif bir şıklık sergiledi. Gülşen'in bu tarz seçimi, "cesur kombinlerden klasik şıklığa dönüş" olarak yorumlandı.

