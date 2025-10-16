Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Türk pop müziğinin en iddialı isimlerinden Gülşen, Zorlu PSM sahnesinde bu kez bambaşka bir imajla izleyicilerin karşısına çıktı. Yıllardır cesur ve dikkat çekici sahne kostümleriyle gündem olan sanatçı, bu kez klasik siyah bir takım elbise tercih etti. Sahneye alışılmışın dışında, sade ama güçlü bir tarzla çıkan Gülşen, tarzıyla büyük alkış topladı.

CESURDAN ZARİFE: GÜLŞEN'İN YENİ TARZI

Klasik beyaz gömlek ve siyah kravatla tamamladığı takım elbisesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, maskülen ama zarif bir şıklık sergiledi. Gülşen'in bu tarz seçimi, "cesur kombinlerden klasik şıklığa dönüş" olarak yorumlandı.