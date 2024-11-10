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Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok'ta yasaklandı

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı "Esas Oğlan" dizisinin fragmanını TikTok cinsel içerikli bulduğu için platformdan kaldırıp yasakladı. Gelişmeye Hadise ve Seda Bakan art arda açıklamalarla tepki gösterdi.

22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisinin fragmanı geçen günlerde yayınlanmıştı. TikTok ise cinsel içerikli olduğu iddiasıyla fragmanın topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü ve fragman yayından kaldırıldı.

HADİSE VE SEDA BAKAN'DAN ART ARDA TEPKİLER

TikTok'un söz konusu bu yasağına dizinin başrol oyuncularından Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterdi.

"KARİYERİME BAŞLADIĞIMDAN BERİ MÜCADELE VERİYORUM"

Hadise, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor! Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?" ifadelerimi kullandı.

"HEPİMİZ AŞK SAHNELERİNİN ESERİYİZ"

Seda Bakan da "Dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilir. Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cesur sahneleriyle gündem olan
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Rospuluk kariyerinizde emin adımlarla ilerliyosunuz tebrikler

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Türkiye'deki seviyesizlik her geçen gün artıyor. Gençlere cinsellik, rant, mafya, şiddet, yolsuzluk empoze ediliyor. Hükümet ise seyirci..

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

işte bunlar 10 kasımda sabah sela okunuyor diye karşı çıkanlar bunların cesur pozları verdiğini savunanlardan tıpkı bunlar gibi ailelerden dünyaya gelenler .

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bambaşka bir şey hadise doyamazsin yemeye öyle böyle degil

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Ben şahsen açık dızılere dıyecegım yok ama çocukların erılecegı kanal da olması yanlış. Yanı paralı özel kanalda 18 üstü olmalı hatta 21 üstü Bu dızı hemen kaldırılmalı ve soruşturma açılmalı sex malzamesı satan magazaların arkasında olup olmadığı muhakkak araştırılmalı

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bunlara halkın içinde 500 kırbaç atacaksın bak nasıl mum gibi oluyorlar.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Gelde atasına rahmet oku bunun şimdi, bu yüzden sevmiyoruz.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oha gariii çüş,trıpsss.resmen erotik film olmuş.isabetli olmuş yayınllanmadığı

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