Üye Girişi
Haberler

Cerem Onurluer Şanıma İnanma Şarkısıyla Sahneye Çıktı

Magazin Haberleri

Cerem Onurluer, sevilen şarkısı Şanıma İnanma ile sahneye çıktı. Konuklarına hareketli şarkılarla eğlenceli bir gece yaşattı.

Cerem Onurluer sahneye sevilen şarkısı " Şanıma İnanma" ile çıktı. Konuklarına " Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek programına hareketli şarkılarla devam etti.

Derin göğüs dekolteli lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

ceremonurluer-bodrum1.jpgceremonurluer-bodrum2.jpg

İki saat sahnede kalan Cerem Onurluer şarkıları ve danslarıyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title