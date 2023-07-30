Cerem Onurluer Şanıma İnanma Şarkısıyla Sahneye Çıktı

Cerem Onurluer, sevilen şarkısı Şanıma İnanma ile sahneye çıktı. Konuklarına hareketli şarkılarla eğlenceli bir gece yaşattı.

Cerem Onurluer sahneye sevilen şarkısı " Şanıma İnanma" ile çıktı. Konuklarına " Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek programına hareketli şarkılarla devam etti.

Derin göğüs dekolteli lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

İki saat sahnede kalan Cerem Onurluer şarkıları ve danslarıyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.