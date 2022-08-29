Cenk Eren… SÜPERSTAR'I DUDAKLARINDAN ÖPEREK SAHNEYE UĞURLADI!...
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Dün gece Bodrum'daki Hıncahıni dolu olan Günay Restaurant'da önce Cenk Eren, ardından da Süperstar Ajda Pekkan sahne aldı…
Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'a eşlik etti…
Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren süperstarın yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü…
Kameralarıma yansıyan bu görüntüden sonra Ajda Pekkan sahneye çıktı ve herzamanki gibi Günay'ı tıklım tıklım dolduran hayranlarına müthiş bir müzik ziyafeti çekti…
Kaynak: Magazinkolik / Magazin