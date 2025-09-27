Cemre Baysel Güzelliğiyle Dikkat Çekti

KANAL D'nin yakında ekrana gelecek iddialı dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel, bu kez güzelliğiyle gündeme geldi. Enerjisi ve doğal güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu, Güller ve Günahlar'ın karavanından kendi yaptığı makyaj fotoğraflarını paylaşınca, beğeni yağmuruna tutuldu.

HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ

Merakla beklenen dizi Güller ve Günahlar'da izleyiciyle buluşacak olan Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde sahne esnasında düşüp bacağını yaralamıştı. Üzülen hayranları bu kez Baysel'in "Makyaj Benden" diyerek paylaştığı karelerle derin bir nefes aldı. Fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

'HER HALİNLE GÜZELSİN'

Doğal ve zarif makyajıyla hayranlarından tam not alan Baysel'in makyaj paylaşımına takipçileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

ÇİÇEKÇİ KIZ ZEYNEP

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinde fakir mahallenin cesur ve dobra çiçekçi kızı Zeynep karakterine hayat verecek. Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.