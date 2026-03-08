Haberler

Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Güncelleme:
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni sevgilisiyle birlikte objektiflere takıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Madrid Havalimanı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde Yılmaz'ın yanındaki genç kadınla ilk kez objektiflere yansıdığı görüldü.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Cem Yılmaz'ın havalimanında bir kadın ve bir gençle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın yanındaki kadının sevgilisi olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Cem Yılmaz'ın özel hayatına ilişkin yeni gelişme olarak yorumlanan görüntüler, hayranları arasında da merak konusu oldu.

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Görüntülerle ilgili Cem Yılmaz'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Ünlü komedyenin Madrid'deki ziyaretinin tatil mi yoksa iş amaçlı mı olduğu ise bilinmiyor.

GEÇMİŞTE DE BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILMIŞTI

Cem Yılmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da uzun yıllardır magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü komedyen geçmişte Türkiye'nin tanınmış isimleriyle yaşadığı ilişkilerle sık sık konuşulmuştu.

Yılmaz, 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten Kemal adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Ancak çift 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

Ünlü komedyen daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Yılmaz'ın adı ayrıca geçmiş yıllarda sunucu Defne Samyeli ile yaşadığı ilişkiyle de sıkça anılmıştı.

