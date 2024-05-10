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Cem Yılmaz, gösterisinde taşkınlık yapan seyirciye tepki gösterdi

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Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti iddialarına tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayın gerçekle ilgisi olmadığını belirtti.

Komedyen Cem Yılmaz, "Gösterisinde taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddialarına tepki gösterdi.

Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlerin ardından Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.

"DÜN MÜ BAŞLADIK BU İŞE?"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen geçen haftaki bir gösterisinde yaşandığını belirttiği olaya açıklık getirip "Çocuk gibi haberler yapmışsınız, dün mü başladık bu işe?" dedi.

Ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bi hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için,seyircim, sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim…

Çocuk gibi haberler yapmışsınız ..Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu ' Dün mü başladık bu işe ' Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha ! : ))) Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."

"BOŞA KÜREK BOŞA TER..."

Yılmaz, ikinci paylaşımına ise şu notu düştü:

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"Bi iyi niyetli şey yazmış; abi karalama kampanyası yapıyorlar ! Demiş… Canım abim yer yok bilet yok şubatta bitti satıldı : )) Neyin karalaması.. bu bir… İki gösteri çok komik… Ne diyelim artık boşa kürek,boşa ter : ) İyi geceler olsun ben uzandım."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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