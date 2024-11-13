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Cem Yılmaz'dan "İffet'in Cemil'i" Faruk Peker'e destek

Cem Yılmaz'dan
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Komedyen Cem Yılmaz, YouTube kanalı açan 'İffet'in 'Cemil'i Faruk Peker'e destek verdi. Yılmaz'ın destek paylaşımına Peker, "Seni seviyorum Cem Yılmaz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filminde hayat verdiği 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, 1.5 yıldır Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşıyor. Peker, açtığı YouTube kanalı ile de sinema, spor ve özel hayatıyla ilgili anılarını anlatıyor.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Oyuncuya Cem Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa ağabeyim" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan İ'ffet'in Cemil'i' Faruk Peker'e destek

FARUK PEKER'DEN YANIT

Bunun üzerine Faruk Peker de Yılmaz'a "Seni seviyorum Cem Yılmaz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
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