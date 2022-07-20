Cem Belevi Bu Yaz "Esiyor"
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cem Belevi, yaz coşkusunu yeni şarkısı 'Esiyor' ile yaşatmaya hazırlanıyor.
Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanmaya hazırlanan şarkı Belevi'nin kariyerinin ikinci Ep'si "Yaz 35°C"nin de habercisi niteliğinde.
Cem Belevi'nin diskografisinde tempoyu arttırmaya hazırlanan "Esiyor"un sözü müziği Cem Belevi imzalı. Aranjesi Osman Çetin'e ait olan şarkının mix-mastering'inde ise Özgür Yurtoğlu var.
"Esiyor" 22 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayında.
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