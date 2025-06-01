Çelik'in takipçisine 'cahilsin' cevabı Magazin Bahane'de gündem oldu

Magazin Bahane programında bu hafta Çelik'in sosyal medyada bir takipçisine verdiği "Cahilsin!" tepkisi tartışıldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, 90'lar müziğiyle günümüz sound'u arasındaki farkları ve üretim motivasyonlarını değerlendirdi.

"ÇELİK'TEN TAKİPÇİSİNE SERT TEPKİ: CAHİLSİN!"

90'lı yılların sevilen sanatçısı Çelik'in, bir sosyal medya kullanıcısının "Şarkıların neden tutmuyor?" sorusuna verdiği "Cahilsin!" cevabı gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu, bu çıkışa ilişkin "Elli yıldır aynı şarkı dönüyor. Hercai, Ateşteyim… Neden yeni şarkı tutmuyor diye soranlar, o alemin yolcusu olmayanlar" yorumunu yaptı.

"90'LAR SANATÇILARI ORGANİK VE GERÇEK BİR ÜRETİMİN TEMSİLCİSİ"

Kalaycıoğlu, 90'lar müzisyenlerinin üretim motivasyonunun bugünkülerden çok farklı olduğunu vurguladı: "Durmadan üretenler başka bir dünyadan yazıyorlar. Bu dönemin duygularına adapte olabilenler zaten normal kafada olan insanlar değiller." Hakan Solaker ise nostaljik şarkıların duygusal bağ kurma konusunda hâlâ çok güçlü olduğunu belirtti.

"HER GÜN YOGA YAPAN ADAMDAN 3 AYDA BİR HİT Mİ BEKLİYORSUN?"

Programda, müzik üretimindeki hız ve beklentiler de masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu, "Temiz ve steril kalmayı tercih ettikleri için de bir yerden sonra durdular. Her gün yoga yapan bir adamdan 3 ayda bir hit mi bekliyorsun?" diyerek sanatçının yaşam tarzı ve üretim döngüsü arasındaki ilişkiye dikkat çekti.