Çarpıntı'da cinsel saldırı sahnesi izleyiciyi ayağa kaldırdı

Star TV'nin son dönemde öne çıkan dizilerinden "Çarpıntı", dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün paylaştığı yapım, bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlarıyla dikkat çekti. Karakterler arasındaki ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı sahneler, dizinin tansiyonunu yükseltti.

Ancak bölüme damga vuran an, hikâyenin dramatik yönünden çok rahatsız edici bir sahne oldu.

ASLI KARAKTERİNE YÖNELİK SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizide Lizge Cömert'in hayat verdiği Aslı karakterine yönelik cinsel saldırı sahnesi, izleyicilerden büyük tepki topladı. Bölümün yayınlanmasının ardından sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, sahnenin dozunun fazla olduğunu belirterek yapımı eleştirdi. X (eski Twitter) platformunda çok sayıda kullanıcı, dizinin senaryosunun yön değiştirdiğini ve bu sahnelerin hikâyeye zarar verdiğini ifade etti.

"REYTİNG UĞRUNA BAŞKA BİR BÖLÜM İZLEDİK"

Bazı kullanıcılar, "Reyting için her tuşa basmışlar" yorumunda bulunurken, kimi izleyiciler de "Sanki diziyi başka bir senarist yazmış, tamamen farklı bir hale gelmiş" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Birçok seyirci ise bu bölümün ardından diziyi izlemeyi bırakacağını söyledi.