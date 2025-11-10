Haberler

Çarpıntı'da cinsel saldırı sahnesi izleyiciyi ayağa kaldırdı

Çarpıntı'da cinsel saldırı sahnesi izleyiciyi ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Çarpıntı", 9. bölümüyle ekrana gelirken, Aslı karakterine yönelik cinsel saldırı sahnesi büyük tepki topladı. İzleyiciler, sahnenin dozunun fazla olduğunu savunarak sosyal medyada diziyi sert bir dille eleştirdi.

  • Star TV dizisi "Çarpıntı"nın 9. bölümünde Lizge Cömert'in canlandırdığı Aslı karakterine yönelik cinsel saldırı sahnesi yer aldı.
  • Sahne sosyal medyada gündem oldu ve izleyicilerden tepki topladı.
  • Bazı izleyiciler diziyi izlemeyi bırakacağını belirtti.

Star TV'nin son dönemde öne çıkan dizilerinden "Çarpıntı", dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün paylaştığı yapım, bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu anlarıyla dikkat çekti. Karakterler arasındaki ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı sahneler, dizinin tansiyonunu yükseltti.

Ancak bölüme damga vuran an, hikâyenin dramatik yönünden çok rahatsız edici bir sahne oldu.

ASLI KARAKTERİNE YÖNELİK SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizide Lizge Cömert'in hayat verdiği Aslı karakterine yönelik cinsel saldırı sahnesi, izleyicilerden büyük tepki topladı. Bölümün yayınlanmasının ardından sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, sahnenin dozunun fazla olduğunu belirterek yapımı eleştirdi. X (eski Twitter) platformunda çok sayıda kullanıcı, dizinin senaryosunun yön değiştirdiğini ve bu sahnelerin hikâyeye zarar verdiğini ifade etti.

"REYTİNG UĞRUNA BAŞKA BİR BÖLÜM İZLEDİK"

Bazı kullanıcılar, "Reyting için her tuşa basmışlar" yorumunda bulunurken, kimi izleyiciler de "Sanki diziyi başka bir senarist yazmış, tamamen farklı bir hale gelmiş" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Birçok seyirci ise bu bölümün ardından diziyi izlemeyi bırakacağını söyledi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadık:

Daha durun yavaş yavaş TVlerde millete soft porno izletecekler .Yönetmenler sorumlu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Ahlaksız Türk dizilerini izlemeyiniz eski RTÜK uyuyordu demekki yeni rtükde uyumaya devam edecaçk olan millete olacak aile yapımızı bozmak istiyorlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Kamâlizimin uşakları azıttı istiyorlar ki bir günde toplum çağdaş olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Ben yillardir tv de hic dizi falan izlemen..Sadece maclarda acar izlerim..En son Avrupa Yakasini izlemistim..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

ne kadar geriden gelen bir Milletiz. gittikçe cahilleşiyoruz. tecavüzcü Coşkun zamanında bile daha ilerdeydik kafa olarak. kardeşim bu bir film film!!! ne var bu sahnede? Aslında borak Amerikan filmlerini bizim Millete hiç.film izlettirmeyeceksin. sabah akşam Nihat Hatipoğlu izlesin sakız orucu bozarmı bozmazmı onu düşünüp dursunlar....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
