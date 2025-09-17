Cardi B, dördüncü çocuğunu beklediğini açıkladı

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu ve bu bebeğin, sevgilisi New England Patriots'ın yıldız oyuncusu Stefon Diggs'ten olacağını duyurdu.

Ünlü rapçi, haberi çarşamba günü "CBS Mornings" programında paylaştı. 32 yaşındaki Cardi, sunucu Gayle King'in hamilelik iddialarını sorması üzerine, "Evet, sevgilim Stefon Diggs'ten bir bebeğim olacak" diyerek söylentileri doğruladı.

Cardi B, "Kendimi iyi bir noktada hissediyorum. Çok güçlü, çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Hem işime devam ediyorum hem de anne oluyorum. Kariyerlerimizde aynı aşamadayız, birbirimizi çok destekliyoruz. Birlikte gerçekten en iyisiyiz" ifadelerini kullandı.

Rapçi, Diggs'in kendisini güvende hissettirdiğini vurgulayarak, "Bana güven veriyor, güçlü hissettiriyor… Dünyayı fethedecekmişim gibi hissediyorum. Özellikle yeni albümüm Am I the Drama konusunda bana çok destek oluyor" dedi.