Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan'a üstü kapalı gönderme

Manken Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını doğrulayarak, "Haberler doğru. Özel hayatımı konuşmadım ve konuşmamaya devam edeceğim. Biz kötü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" demişti. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun ise Instagram üzerinden ablası ve Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşarak, çiftin samimi anlarını yayınladı. Paylaşılan bir videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı öptüğü görüldü.

"BU KONUNUN KAPANMASINI RİCA EDİYORUM"

Yılmaz Erdoğan, hakkında dava açacağı iddialarına yanıt vererek, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum," açıklamasında bulunmuştu.

"İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ" ÇIKIŞI

Cansu Taşkın ise ilişkisinin "iki günlük" gibi gösterilmesine tepki göstererek, "Özel hayatımı kendime saklıyorum. Saygı gösterilmesi lazım. İki günlük ilişki denildiği için bunu yalanladım. Dava söz konusu olamaz, bir ilişki yaşandı," demişti.

YILMAZ ERDOĞAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Son olarak Cansu Taşkın verdiği röportajdaYılmaz Erdoğan'a göndermede bulunarak, "İki bekar insan birlikteyse, elinden tutup çıkıp sahiplenmeli," diyerek üstü kapalı bir mesaj verdi. Ayrıca, Cansu Taşkın, İnci Taneleri dizisinin senaryosunu ilk okuyanlardan biri olduğunu da dile getirerek "Aşk zaman alan, ummadığın anda gelen bir şey. Şu an hayatımda kimse yok. Ben o aşk kapılarını kapattım" dedi.