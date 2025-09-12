Cansu Durkun Abalı, Rotterdam'da Eyebrow Festival YOU'da Sahne Alacak

DURKUN Beauty Co. Kurucusu Cansu Durkun Abalı, 3- 6 Ekim'de Rotterdam'da gerçekleştirilecek Eyebrow Festival YOU'da konuşmacı, jüri üyesi ve sunucu olarak sahne alacak.

Üst üste üç kez IGDESO 'Üstün Başarı' ödülü aldığını belirten Kalıcı Makyaj Sanatçısı ve Eğitmeni Cansu Durkun, 3-6 Ekim'de Rotterdam'da gerçekleştirilecek Eyebrow Festival YOU'da konuşmacı, jüri üyesi ve sunucu olarak sahne alacağını duyurdu. Durkun, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Worlds PMU etkinliğinde ise hem ana konuşmacı hem de büyük finalin jüri üyesi olarak görev yapacağını belirtti. Durkun, 2026'da düzenlenecek olan PMU Endonesia'nın ise ortak organizatörü ve ana konuşmacısı olduğunu aktardı.

Cansu Durkun Academy bünyesinde kadınlara kalıcı makyaj eğitimi veren Durkun, "Şu ana kadar 5 bini aşkın öğrenci yetiştirdik ve onlara mentorluk yaptık. Sektörümüzde yarattığımız ivme ve açtığımız istihdam alanıyla uluslararası arenada da ülkemizi temsil etmeye başladık. Non-Stop konuşmacısı olarak yer aldığım Küresel Kaş Sanatçısı Şampiyonası Browista'nın 2024 Dünya Şampiyonası'ndan sonra, bu yıl da farklı global organizasyonlarda ön safhalarda konumlanacağım" dedi.

Durkun açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Akademimizde yalnızca iş dünyasına kazandıracağımız profesyoneller yetiştirmekle kalmıyor, sosyal sorumluluk projelerimizle alopesi hastaları için yeni bir umut kapısı açmak için çabalıyoruz. Bu hastalık nedeniyle kaşlarını kaybedenlerin aynaya tekrar güvenle bakabilmesi için yardımcı oluyoruz. Böylece yüzlerce insanın yüzünde bir gülümseme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güzellik ve kalıcı makyaj alanında yalnızca teknik bilgi sunan bir kurum değil, ilham veren ve mesleki dönüşüm sağlayan bir merkez olduğumuzu tescilliyoruz."