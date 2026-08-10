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Alaca'da Kayıp Yaşlı Adam Şarampolde Ölü Bulundu

Alaca'da Kayıp Yaşlı Adam Şarampolde Ölü Bulundu
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Çorum’un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayınca kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki adam jandarma ekipleri tarafından şarampole yuvarlanan otomobilinin altında ölü bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayınca kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki adam jandarma ekipleri tarafından şarampole yuvarlanan otomobilinin altında ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Örükaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuyumcusaray köyünde ikamet eden Ferdi Güngör'den (66) bir süre haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ferdi Güngör'ün kullandığı 66 ACS 015 plakalı otomobil, Örükaya köyü mevkiinde şarampolde takla atmış halde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Güngör'ün otomobilin altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Güngör'ün cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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