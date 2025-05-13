Cannes Film Festivali'nde şaşırtan karar

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl sadece filmlerle değil, değişen kırmızı halı kurallarıyla da gündeme geliyor. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Cannes Film Festivali'nde, festival yönetimi tarafından yapılan açıklamayla yeni kıyafet kuralları duyuruldu. Buna göre; transparan elbiseler, hacimli tasarımlar ve uzun kuyruklar artık kırmızı halıya kabul edilmeyecek.

MAHREMİYET ÖN PLANDA

Festivalin en önemli etkinliklerinin gerçekleştiği Grand Théâtre Lumière'deki gala gösterimlerine yönelik resmi açıklamada, "Mahremiyet nedeniyle kırmızı halıda ve festivalin diğer alanlarında çıplaklık yasaktır" ifadelerine yer verildi. Bu karar, özellikle son yıllarda öne çıkan ince kumaşlarla hazırlanan iç gösteren transparan elbiselerin yasaklandığı anlamına geliyor. Yeni kurallar sadece görünüşe değil, pratikliğe de odaklanıyor. Açıklamada, "Misafirlerin hareketini engelleyen, uzun kuyruklara sahip hacimli elbiseler tiyatroda oturma düzenini zorlaştırdığı için yasaktır" denildi. Bu tür kıyafetlerle gelen konukların kırmızı halıya çıkmasına izin verilmeyecek.

TOPUKLU AYAKKABI TARTIŞMALARI HÂLÂ AKILLARDA

Cannes Film Festivali daha önce de kıyafet kurallarıyla gündeme gelmişti. 2023 yılında uygulanan topuklu ayakkabı zorunluluğu büyük tepki çekmiş, bazı kadın oyuncular galalara alınmamıştı. Erkekler ise düz ayakkabılarla kırmızı halıda yürüyebilmişti. Oyuncu Julia Roberts, 2016 yılında kırmızı halıya topuklu ayakkabısını çıkararak çıkmış ve bu hareketiyle dikkat çekmişti.