Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.